6 ottobre 2018- 16:27 'The big hack', Eni chiede un percorso di gamification

Napoli, 6 ott. - (AdnKronos) - Costruire un percorso di gamification, ovvero l'utilizzo di elementi mutuati dai giochi in contesti esterni agli stessi, integrato all'App di 'Eni Station+', capace di stimolare, attraverso il meccanismo della ricompensa, comportamenti di guida virtuosi in grado di ridurre la spesa del carburante e l’impatto ambientale. È questa la sfida che Eni propone alle menti accorse al 'The Big Hack', l’evento che oggi e domani, nella sala da ballo del museo di Capodimonte a Napoli, riunisce i più grandi innovatori del Paese.Lo stile di guida e lo stato di manutenzione del veicolo impattano sensibilmente sui consumi e l’efficienza del veicolo stesso. Attraverso un atteggiamento consapevole alla guida, è possibile ridurre la spesa carburante e contribuire al miglioramento della qualità dell'aria.I partecipanti che sceglieranno la challenge Eni, per costruire il percorso di gamification, potranno attingere e combinare informazioni reperibili dalla porta OBD dei veicoli, come ad esempio, velocità, giri motore, marcia inserita e livello del serbatoio, o anche relative al rifornimento di carburante, facilmente individuabile nell’applicazione 'Eni Station+'. Ma anche potranno avere accesso anche a informazioni ottenute dalla sensoristica dello smartphone dell’utente, come la posizione Gps o l'accelerometro, per la valutazione dello stile di guida dell’utente durante ogni spostamento monitorato.I proof of concept sviluppati dovranno definire il set di informazioni necessarie per ogni sorgente dati, la funzione che combina queste informazioni per determinare il punteggio guadagnato da ogni utente e le logiche di user rewarding per l'animazione del contest. Il vincitore, o meglio il gruppo di vincitori, dato che si tratta di una gara a squadre che punta alla condivisione delle idee, di questa affascinante sfida innovativa ai aggiudicherà un viaggio al Delano Beach Club Chess di Las Vegas.