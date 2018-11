29 novembre 2018- 11:59 Tim: a Sparkle Grecia premio Data Center of The Year a Info-Com 2018 (2)

(AdnKronos) - Negli ultimi anni Sparkle ha ottenuto diversi riconoscimenti a conferma della sua leadership nel mercato Cloud e Data Center in Grecia, diventando nel 2018 il primo nel Paese a ottenere la certificazione ISO 14001:2015 per il proprio sistema di gestione ambientale e conquistando il premio Best Cloud Service Provider nel 2017.Sparkle prevede di espandere ulteriormente il business in Grecia, realizzando nuove infrastrutture, implementando le tecnologie più avanzate e assumendo personale qualificato. In particolare, la società prevede di costruire un nuovo data center nell'area Metamorfosi in Attica con uno spazio aggiuntivo di 5.500 mq a supporto della crescente domanda di servizi di colocation.