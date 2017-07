TIM: ACCORDO CON GEDI, AL VIA NUOVA APP TIM MYNEWS

31 luglio 2017- 15:52

Roma, 31 lug. (AdnKronos) - Al via Tim MyNews, la nuova app che consente di accedere alle principali notizie della giornata in modo semplice e personalizzato, scegliendole tra le categorie di interesse. Grazie infatti all’accordo siglato con Gedi Gruppo Editoriale, Tim rende disponibili i migliori contenuti delle testate de La Repubblica, D, Limes, l’Espresso, National Geographic, My Movies, Deejay, TVzap, raccolte per la prima volta in un’unica vetrina per un’immediata lettura in streaming.L’App Tim MyNews comprende contenuti testuali e multimediali, distinti in due sezioni. In quella principale lo spazio in “primo piano” con le principali informazioni della giornata è affiancato da un’altra vetrina personalizzabile con ulteriori notizie selezionate tra le categorie disponibili sulla base degli interessi del cliente: dalla cronaca alla cultura, dallo sport alla salute fino al cinema, alla moda e al tempo libero. Particolare focus anche alle notizie locali dei quotidiani del Gruppo Gedi. I lettori potranno selezionare direttamente la testata giornalistica locale d’interesse. Il servizio Tim MyNews, è proposto gratuitamente a tutti i clienti Tim mobili che potranno accedere alla lettura completa di tutti i contenuti, inclusi quelli premium de La Repubblica e l’Espresso, fino al 30 settembre 2017. Da ottobre si potrà attivare, per la sezione premium, un abbonamento a 5,99 euro/mese. L’App Tim MyNews è disponibile per Android, a breve anche su iOS, ed è scaricabile gratuitamente dagli store. Questa iniziativa, realizzata con un importante player del settore, costituisce un ulteriore tassello della strategia di Tim volta al continuo arricchimento dei servizi di entertaiment e di informazione per offrire ai propri clienti contenuti sempre più di qualità.