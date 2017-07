TIM: AL VIA CDA SU USCITA FLAVIO CATTANEO

24 luglio 2017- 18:18

Roma, 24 lug. (AdnKronos) - E' iniziato da pochi minuti il cda di Telecom Italia che ha all'ordine del giorno la definizione consensuale dei rapporti fra la società e l'ad Flavio Cattaneo. In mattinata si era riunito il comitato nomine e remunerazioni per un esame della proposta di accordo. Tra i consiglieri arrivati nella sede romana di Corso d'Italia, l'ex amministratore delegato e presidente della società Franco Bernabe' che siede nel board come indipendente.