7 gennaio 2019- 18:13 Tim: Bardelli, Cantagallo e Nardello entrano a far parte prima linea gruppo

Roma, 7 gen. (AdnKronos) - Dal 7 gennaio Carola Bardelli, Simone Cantagallo e Carlo Nardello entrano a far parte del gruppo a diretto riporto dell’ad Luigi Gubitosi. A Bardelli viene affidata la funzione Investor Relations, a Cantagallo viene affidata la funzione Institutional Communication mentre a Nardello quella di Chief Strategic development & Transformation Office. Lo rende noto Tim in un comunicato.Carola Bardelli ha ricoperto il ruolo di Head of Italian Equity Research di Deutsche Bank dal 2003 al 2018 e Managing Director dal 2005, ha precedentemente condotto lo start up di due uffici studi: Intesa San Paolo dal 1993 al 1995 e Deutsche Bank nel 1995. Nata a Saronno, si è laureata in Scienze Politiche all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano ed è socia dell’Associazione Italiana Analisti Finanziari dal 1991. Ha iniziato la sua carriera nel 1989, specializzandosi nella ricerca indipendente sul mercato azionario italiano presso la società Analitica.