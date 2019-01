7 gennaio 2019- 18:13 Tim: Bardelli, Cantagallo e Nardello entrano a far parte prima linea gruppo (2)

(AdnKronos) - Cantagallo fino a dicembre 2018 ha ricoperto il ruolo di Direttore della Comunicazione e Responsible Gaming di IGT-Lottomatica. In precedenza e’ stato Responsabile delle Relazioni Esterne di Banca Lombarda e Piemontese (oggi UBI Banca) e Responsabile delle relazioni con i media e della CSR di Alitalia, dopo aver iniziato il suo percorso professionale all’ufficio stampa Enel. Laureato in Scienze Politiche con un Master in Studi Comunitari ha svolto attività di ricerca in Italia e Francia presso il Gemdev - Università di Parigi. Carlo Nardello dal 2017 ha ricoperto il ruolo di Chief of Staff dei Commissari Straordinari di Alitalia in amministrazione controllata. Dal 2000 al 2016 è stato in Rai ricoprendo numerosi incarichi, tra cui la direzione Sviluppo Strategico, la direzione del Palinsesto TV e Marketing, Amministratore Delegato di RaiTrade e AD di RaiNet. Nardello ha avuto precedentemente una lunga esperienza in The Walt Disney Company e prima ancora in Johnson&Johnson. Professore a contratto all’Università LUMSA di Roma e all’Universita’ di Roma La Sapienza, è laureato in Economia e Commercio.