TIM: CALENDA, INCONTRERò CATTANEO, è OTTIMO MANAGER

15 luglio 2017- 10:48

Roma, 15 lug. (AdnKronos) - "Certo che incontrerò Cattaneo che, per inciso, considero un ottimo manager. Il suo lavoro è difendere l’interesse della sua azienda, il mio è quello di difendere l’interesse pubblico che in questo caso vuol dire applicare le regole, italiane ed europee, previste dai bandi. Quando ha usato toni non consoni al rapporto con il Governo gliel’ho fatto notare, si è scusato e la storia è finita lì". Ad affermarlo il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, in un'intervista a 'Il Sole 24 Ore', riferendosi a un botta e risposta a distanza con l'ad di Tim, Flavio Cattaneo, seguito a dichiarazioni del top manager in materia di bandi per la posa della fibra."Sono favorevole - spiega Calenda - ad una società delle reti e non escludo che in un futuro anche prossimo se ne possa riparlare, ma deve esserci la volontà delle parti di farlo. Elemento che fino ad oggi è mancato. Intanto il paese non può star fermo dunque il lavoro sulla banda larga va avanti e prima della pausa estiva presenteremo con Giacomelli il piano di incentivi alla domanda sulle aree grigie dove risiedono il 65% delle imprese".