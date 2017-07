TIM: CATTANEO, AFFERMATA SUPREMAZIA CON ULTERIORE RECORD SU MOBILE (2)

26 luglio 2017- 13:36

(AdnKronos) - In particolare, Tim Hub è il nuovo modem evoluto al quale si affianca il Tim Box, decoder di ultima generazione per l'entertainment. Il primo ha una capacità in download fino a 2Gbps. Con le sue sei antenne, ottimizza l’uso delle frequenze e dei canali, migliorando la velocità di download. Il secondo è complementare al design di Tim Hub. Con esso si potrà accedere direttamente ai servizi di intrattenimento Timvision e Timgames. Il decoder, rispetto alla precedente versione, integra al processore di ultima generazione, a supporto del gaming e di tutte le funzionalità multimediali avanzate, una connettività WiFi ancora più performante dual band 2.4/5GHz, una memoria con 32 Giga di spazio dedicato alle App e un nuovo telecomando per la ricerca vocale.In particolare, oltre ai 10.000 titoli e ai contenuti premium in esclusiva, Timvision è entrata nel mondo del grande sport grazie alla partnership siglata con Eurosport e Discovery Communications, per offrire i principali eventi sportivi italiani e internazionali fino a tutto il 2020 inclusi i Giochi Olimpici, i tornei del Grand Slam di Tennis (Australian Open, Roland Garros, US Open), il Giro d’Italia e il Tour de France. Da settembre inoltre i clienti potranno utilizzare questo nuovo decoder anche per accedere a Timgames, nuova piattaforma dedicata all’home gaming. Sarà infatti possibile effettuare il download gratuito di una selezione dei migliori titoli ottimizzati per la Tv e accedere all’ampio catalogo di giochi per console in streaming disponibili in abbonamento. TIM ha inoltre realizzato il nuovo Tim Gamepad, ottimizzato per il gaming in cloud a bassa latenza.In questo scenario si inserisce il primo dei concept store TIM di nuova generazione inaugurato oggi a Milano. Tim parte dallo store di Via della Moscova per presentare il piano di realizzazione dei prossimi negozi che saranno aperti su tutto il territorio nazionale.