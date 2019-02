20 febbraio 2019- 17:20 Tim: colloquio Gubitosi con ambasciatore Usa in Italia

Roma, 20 feb. (AdnKronos) - "Nel quadro di una serie di incontri con i leader italiani e americani del settore privato, l'Ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, Lewis Eisenberg ha avuto oggi un cordiale colloquio con l’amministratore delegato di Tim, Luigi Gubitosi". E' quanto si legge in un tweet dell'Ambasciata Usa in Italia.