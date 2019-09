20 settembre 2019- 11:55 Tim: disponibili nei negozi nuovi Apple iPhone

Roma, 20 set. (AdnKronos) - Da oggi sono disponibili nei negozi Tim i nuovi prodotti di Apple, tra cui iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max, una nuova linea pro per iPhone, così come il nuovo iPhone 11 dotato di doppia fotocamera. Lo comunica l'operatore in una nota.Inoltre, Tim offrirà a breve anche la possibilità di acquistare nei negozi i nuovi Apple Watch Series 5, gli smartwatch dotati di nuovo display Retina always on e il nuovo iPad di settima generazione, quest'ultimo a partire già da inizio ottobre.