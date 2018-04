26 aprile 2018- 18:38 Tim: Elisabetta Romano nominata Chief Technology Officer (2)

(AdnKronos) - Elisabetta Romano in passato è stata anche a capo della divisione TV & Media di Ericsson, con l’obiettivo a livello globale di sviluppare soluzioni e servizi innovativi per gli operatori TV e content provider. Il suo ultimo incarico era invece la responsabilità, sempre per Ericsson, della divisione Core Network focalizzata sullo sviluppo dei servizi di connettività, in particolare a quelli legati al broadband mobile connesso alla tecnologia 5G.Nel suo nuovo ruolo come CTO di TIM, la Romano garantirà, inoltre, i processi integrati di ingegneria e sviluppo delle infrastrutture tecnologiche, delle piattaforme e delle applicazioni informatiche nonché il governo delle relative attività. Elisabetta Romano non risulta titolare di azioni della società.