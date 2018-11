12 novembre 2018- 18:31 Tim: firma accordo collaborazione con Samsung per 5G in Italia

Roma, 12 nov. (AdnKronos) - Tim e Samsung Electronics hanno firmato oggi a Seoul un importante accordo di collaborazione strategica per il lancio congiunto dei servizi 5G di Tim in Italia e di terminali 5G Samsung per Tim. L’intesa è stata siglata dall’Amministratore Delegato di Tim, Amos Genish, in occasione degli incontri bilaterali tra le due aziende in programma in questi giorni in Corea del Sud. Le due società intendono attivare ogni strumento tecnico e commerciale a loro disposizione per anticipare al 2019 la data di lancio dei terminali Samsung 5G in Italia e per sviluppare ed offrire congiuntamente servizi 5G.Questo accordo con Samsung, sottolinea l'ad di Tim, Amos Genish, "pone Tim all’avanguardia tra le iniziative 5G in Europa. Non ci siamo limitati a delineare degli intenti, ma abbiamo definito nello specifico gli aspetti operativi e fondamentali di tutte le attività sensibili legate al lancio dei servizi 5G di Tim e dei terminali 5G di Samsung per Tim. Ci siamo dati una tempistica sfidante e ci attiveremo con ogni strumento disponibile per centrare l’obiettivo: lanciare i servizi 5G in Italia nel più breve tempo possibile".Tim supporterà Samsung durante tutte le fasi dello sviluppo del prodotto per l’Italia, mettendo a disposizione del progetto l’ecosistema di partner degli innovation hub, il know-how tecnico con le migliori risorse dei propri centri ricerca e la disponibilità degli ambienti di test Tim del 5G.