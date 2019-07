23 luglio 2019- 14:46 Tim: Fondazione dona 200mila euro a sostegno progetti per il sociale (2)

(AdnKronos) - Il progetto mira ad agevolare la comunicazione tra le famiglie di bambini con paralisi cerebrale e il personale medico del Centro Stroke dell’Ospedale Gaslini di Genova. Bot-Tom si basa su un sistema di intelligenza artificiale, ad oggi unico in Italia, e permette di ridurre i tempi di risposta in caso di prima visita, di anticipare quelli della diagnosi e di migliorare l’interazione con il paziente. Iotaiuto, invece, prevede una piattaforma centralizzata IoT che consente alle persone con disabilità di scegliere e di utilizzare nelle proprie abitazioni le tecnologie domotiche più opportune per gestire attività quotidiane e lavoro con strumenti adeguati alle loro necessità.