TIM: IN CDA ESAMINATA PARTECIPAZIONE IN PERSIDERA

7 luglio 2017- 16:31

Roma, 7 lug. (AdnKronos) - Il Consiglio di Amministrazione, che si è riunito oggi sotto la presidenza di Arnaud de Puyfontaine, si è occupato "esclusivamente ad un aggiornamento informativo sulla partecipazione in Persidera e sul suo posizionamento nell’ambito delle attività del gruppo, anche in relazione a eventuali opportunità di valorizzazione dell’asset". La materia, si legge in una nota di Tim, "continuerà a essere oggetto di attenzione da parte degli organi preposti, nel rispetto delle regole di governance e dell’interesse della società".