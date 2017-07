TIM, INTESA IN VISTA CON CANAL+

28 luglio 2017- 17:26

Roma, 28 lug.(AdnKronos) - "Ho proposto la j oint venture con Canal+ e ho coinvolto il team di Tim: vedremo i risultati in agosto. Prima il progetto dovrà passare per il comitato controllo e rischi e poi inviato al cda". Lo afferma il presidente esecutivo del gruppo Arnaud De Puyfontaine in conference call.