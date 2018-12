31 dicembre 2018- 17:04 Tim: lancia 'Da sempre insieme', lo spot di fine anno

Roma, 31 dic. (AdnKronos) - Un viaggio nel tempo, un susseguirsi di immagini dal forte contenuto evocativo ed emozionale che ripercorrono la storia dell’Italia e degli italiani attraverso le tappe più importanti che hanno caratterizzato l’evoluzione delle telecomunicazioni nella nostra società. Lo spot istituzionale di TIM, accompagnato dal claim 'Da sempre insieme', on air in tv da questa sera prima del tradizionale discorso di fine anno del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella - si legge in una nota - racconta come l’azienda sia da sempre il driver dello sviluppo tecnologico e digitale del Paese: dal telefono in bachelite alle prime centraliniste, dal gettone telefonico alla rete ultra broadband fissa fino a al 5G per un domani in cui tutto sarà più smart e connesso in modo da facilitare la vita di cittadini e imprese. Un’Azienda - prosegue la nota - che insieme all’Italia corre veloce verso il futuro.Grazie agli importanti investimenti, anche in ricerca e sviluppo, TIM è il primo imprenditore di infrastrutture di rete del Paese, con oltre 16 milioni di chilometri di fibra, e raggiunge oggi 19 milioni di famiglie e 31 milioni di clienti mobili, proponendo offerte innovative, flessibili e sempre più convergenti che includono i migliori contenuti multimediali. Colonna sonora dello spot da 60”, ideato da Luca Josi, Direttore Brand Strategy & Media di TIM, è “Io Che amo solo te” di Sergio Endrigo interpretata dalla giovanissima cantante romana Elena Piacenti.