20 febbraio 2019- 15:14 Tim: lancia 'Health Care per Noi', check up gratuito per dipendenti

Roma, 20 feb. (AdnKronos) - Tim conferma l'attenzione verso il benessere e la salute dei propri dipendenti e lancia una campagna di prevenzione che prevede un check up gratuito per gli over 45. Si tratta dell’iniziativa 'Health Care per Noi', il programma biennale che permetterà da febbraio di usufruire gratuitamente del checkup sanitario personalizzato, sulla base delle proprie esigenze, nell’ambito di un percorso di prevenzione definito e differenziato per sesso ed età. Il pacchetto comprende esami di laboratorio e strumentali e visite specialistiche riguardanti le principali branche della medicina (come ad esempio cardiologia, ginecologia, oculistica, dermatologia). Una volta aderito all’iniziativa, tutti i dipendenti potranno, attraverso un applicativo web, scegliere il centro diagnostico convenzionato e definire la composizione del proprio check up medico.