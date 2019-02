20 febbraio 2019- 15:14 Tim: lancia 'Health Care per Noi', check up gratuito per dipendenti (2)

(AdnKronos) - L’iniziativa va ad arricchire il vasto programma di attività di welfare che Tim mette a disposizione dei propri dipendenti: dalla possibilità di richiedere prestiti per motivazioni importanti e predeterminate (malattie e cure parentali, acquisto prima casa, ecc.), all’utilizzo degli storici servizi welfare come asili nido, centri estivi per i figli, oltre alla possibilità di usufruire di un sistema di previdenza complementare e di una assistenza sanitaria integrativa.L’attenzione ai dipendenti si manifesta anche con percorsi formativi sulle competenze digitali con l’obiettivo di sviluppare e diffondere le nuove competenze digitali necessarie per garantire competitività a TIM nel breve, medio e lungo termine anche sui nuovi business, per sostenere la trasformazione e l’evoluzione dal punto di vista tecnologico, di business e culturale. Tutte queste iniziative, nate dall’ascolto delle persone di TIM, migliorano il benessere delle persone e aumentano il loro senso di appartenenza all’Azienda.