14 novembre 2018- 11:41 Tim: Lucaselli (Fdi), preoccupazione per posti lavoro

Roma, 14 nov. (AdnKronos) - “Quanto accade in Tim sconcerta e preoccupa. Il rovesciamento della governance sta creando tensione nei mercati, e l’apertura di borsa stamane è molto negativa. Occorre vigilare affinché la guerra in atto tra soci, e l’eventualità di una divisione societaria non abbiano ripercussioni sui posti di lavoro”. Lo dichiara la deputata di Fratelli d’Italia Ylenja Lucaselli