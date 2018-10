12 ottobre 2018- 11:22 Tim: Olivetti si aggiudica gara Consip per fornitura stampanti evolute

Roma, 12 ott. (AdnKronos) - Olivetti, brand storico dell'industria italiana e polo digitale del gruppo Tim, suo azionista di controllo, si è aggiudicata i primi due lotti della 29ª edizione della gara Consip per la fornitura di sistemi di stampa multifunzione alle pubbliche amministrazioni. La convenzione, si legge in una nota, prevede il noleggio pluriennale di oltre 12.000 stampanti, per un valore economico di circa 44 milioni di euro. In particolare, Olivetti fornirà alle amministrazioni pubbliche e alle aziende a loro collegate due tipologie di prodotti di fascia medio-alta, la multifunzione d-Copia 6000MF e la d-Copia 7001MF, che affiancheranno gli altri modelli già disponibili attraverso il Portale Acquisti di Consip.In coerenza con il piano strategico DigiTIM, avviato dal Gruppo Tim e fortemente orientato alla digitalizzazione dei processi, Olivetti realizza l’ingegnerizzazione delle soluzioni evolute Managed Print Services, unendo all’hardware un software che consente la gestione e la razionalizzazione della stampa anche da remoto, grazie alla piattaforma cloud direttamente integrata e connessa alla rete. Questo modello di erogazione dei servizi di stampa gestiti, che sta registrando un successo crescente, permette di ridurre significativamente i costi del settore favorendo i processi di digital transformation della pubblica amministrazione.