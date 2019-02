26 febbraio 2019- 12:56 Tim: porta stadi di Roma e Udine verso il 5G

Roma, 26 feb. (AdnKronos) - Tim ha realizzato la copertura 4.5G dello stadio Olimpico di Roma e della Dacia Arena di Udine utilizzando, in anteprima mondiale, la soluzione XRAN di JMA. Si tratta di una tecnologia mobile propedeutica allo sviluppo del 5G che consente di fruire di servizi e applicazioni di nuova generazione tipici della futura rete mobile, in grado di raddoppiare le performance degli utilizzatori e garantire allo stesso tempo una minore occupazione degli spazi, minori consumi e maggiore semplicità di installazione rispetto agli apparati tradizionali. L’obiettivo è offrire elevati standard di qualità a tutti i tifosi che frequentano i due stadi, per rispondere alla crescente richiesta di maggior connessione e garantire una sempre migliore esperienza. Grazie alla nuova rete, Tim offrirà a breve ai propri clienti nuovi servizi digitali, come la fruizione di video 360° in HD e prodotti in tempo reale, l’interazione dinamica tra spettatori e ambiente, garantendo le massime prestazioni di navigazione e l’utilizzo di app oltre che di strumenti social, anche in presenza di un numero di utilizzatori in contemporanea estremamente elevato.L’iniziativa di Roma e Udine, che rientra in un più ampio programma di copertura di aree ad altissima concertazione di traffico, conferma l’impegno di Tim nell’evoluzione verso il 5G, tecnologia per la quale ha investito 2,4 miliardi di euro per la sola acquisizione delle frequenze.