14 dicembre 2018- 20:38 Tim: ricevuta richiesta Vivendi di convocazione assemblea

Roma, 14 dic. (AdnKronos) - Tim ha ricevuto oggi dal socio Vivendi S.A. la richiesta di convocazione dell’assemblea per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: “Conferimento dell’incarico di revisione per il periodo 2019-2027; Revoca di n. 5 (cinque) Amministratori nelle persone dei Signori Fulvio Conti, Alfredo Altavilla, Massimo Ferrari, Dante Roscini e Paola Giannotti de Ponti; Nomina di n.5 (cinque) Amministratori nelle persone dei Signori Franco Bernabè, Rob van der Valk, Flavia Mazzarella, Gabriele Galateri di Genola e Francesco Vatalaro, in sostituzione di quelli revocati ai sensi del precedente punto dell’ordine del giorno.” Lo comunica Tim in una nona. Il consiglio di amministrazione, prosegue Tim, svolgerà le opportune valutazioni sulla richiesta, in vista dell’assunzione delle determinazioni di competenza. Si segnala peraltro che l’esame del primo degli argomenti indicati dal socio già risulta calendarizzato per la riunione da svolgersi in data 17 gennaio 2019, come condiviso dai consiglieri nella riunione del 6 dicembre 2018.