TIM: ROMANI, GOVERNO DIFENDA TESSUTO INDUSTRIALE ITALIA (2)

22 luglio 2017- 15:59

(AdnKronos) - "Francia e Germania, Paesi che come noi dovrebbero sottostare alle stesse imposizioni europee in termini di riduzione delle quote di mercato in capo ad operatori nazionali e di garanzie di condizioni per l’accesso di nuovi operatori, vedono i rispettivi governi -dice ancora l'esponente di Forza Italia- protagonisti della politica industriale del loro Paese, anche applicando il principio del G2G, government to government che consente appunto all’esecutivo stesso di trattare direttamente anche in ambito di politica commerciale, si pensi anche all’industria militare. Un ruolo questo mai compreso né rivestito dal governo italiano che abbandona le proprie aziende a concorrere in mercati che le vedranno sempre svantaggiate perché prive del sistema difensivo e promozionale delle concorrenti europee". "Un approccio diverso consentirebbe di comprendere anche che la gestione di grandi aziende come Tim, proprietaria dell’unica grande infrastruttura di telecomunicazioni in Italia attraverso la quale transitano tutte le nostre comunicazioni, e il ruolo che ancora una volta la Francia, nell’inerzia italiana, sta assumendo nella questione libica, non sono questioni completamente slegate fra loro: un governo in grado di avere una visione di insieme del posizionamento del Paese in ogni ambito dello scenario internazionale potrebbe davvero perseguire gli interessi nazionali. Oggi purtroppo non è così". "La politica estera e di sviluppo di una nazione membro del G7 -conclude Romani- dovrebbe essere di questo livello: il ministro degli Esteri, Angelino Alfano, e dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, si diano una mossa prima che non resti più nulla per definire il nostro Paese tale".