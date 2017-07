TIM: SI ALLEA CON CISCO, INFRASTRUTTURA OPM PIù VELOCE IN VISTA 5G

4 luglio 2017- 14:09

Milano, 4 lug. (AdnKronos) - Tim accelera sulla trasformazione della rete e sigla un accordo con Cisco per il rinnovo dell’infrastruttura Opm, Optical Packet Metro, che raccoglie e aggrega gli accessi delle linee fisse, mobili e aziendali. L'intesa prevede l’introduzione della tecnologia Cisco ASR 9000, che consentirà "una maggiore velocità ed efficienza a supporto del crescente traffico video e dati", integrando tecnologie funzionali anche all’adozione del 5G. La realizzazione del progetto consentirà a Tim di "indirizzare in modo ancora più efficace la digitalizzazione dei servizi su linee fisse e mobili in ambito consumer, business e wholesale, garantendo la semplificazione e l’ottimizzazione dei modelli operativi, ulteriore qualità nel trasporto del traffico IP e adeguata larghezza di banda, attraverso la diffusione di connettività IP a 100G in ambito metropolitano, fondamentale, in particolare, per sostenere la crescita del traffico video". L’investimento rientra nel piano di TIM per il triennio 2017-2019 che prevede circa 5 miliardi per una più veloce realizzazione della copertura nazionale con le reti ultrabroadband (fibra e 4G), con l’obiettivo di copertura a fine 2019 di circa il 99% delle abitazioni su rete fissa e di oltre il 99% della popolazione con il 4G.