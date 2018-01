TIM: SINDACATI, PIANO PREVEDE 4.000 USCITE IN 2018, 2.500 ESODI IN 18-20

18 gennaio 2018- 16:01

Roma, 18 gen. (AdnKronos) - "Nel corso dell’incontro l’azienda, dopo una sintetica illustrazione dello scenario che caratterizza il settore delle Tlc e delle dinamiche che lo stanno attraversando, ha illustrato le linee generali che caratterizzano il piano strategico di Tim ed indicato nella centralità del cliente, nella convergenza e nei contenuti i cosiddetti driver sui quali poggiare il piano di rilancio dell’azienda". Così annuncia una nota congiunta delle segreterie nazionali Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil.L’azienda, rilevano i sindacati, "ha poi proceduto ad illustrare il piano di gestione degli organici conseguente all’implementazione del piano strategico. Nel dettaglio il piano di gestione degli organici, illustrato dall’Azienda, presuppone uscite volontarie ex art.4 Fornero (come modificato dall’ultima legge di stabilità ovvero 7 anni) concentrate nel solo 2018 per un totale stimato per circa 4.000 unità cui si aggiungono esodi incentivati nel triennio 2018-2019-2020 per circa 2.500 unità".Sempre nell’ottica di accompagnamento al piano di trasformazione digitale dei processi, l’azienda "individua un corposo piano di formazione/riqualificazione professionale anche in relazione a processi di reinternalizzazione di attività che interesseranno tutti i dipendenti", proseguono i sindacati.