13 novembre 2018- 14:32 **Tim: società, necessità svalutazione per scelte industriali Vivendi**

Roma, 13 nov. (AdnKronos) - "La necessità di procedere" alle recenti svalutazioni "non è dovuta a una disorganizzazione della società o al fallimento della nuova governance, come insinuato da Vivendi, ma all’implementazione da parte di Amos Genish (designato dal socio Vivendi) di scelte industriali riconducibili allo stesso socio Vivendi". Lo sottolinea Tim in una nota. "L’amministratore delegato Amos Genish ha svolto il suo lavoro - si sottolinea - in continuità rispetto al passato, perseguendo, senza raggiungerli, gli obiettivi indicati nel piano industriale da lui stesso predisposto in coordinamento con il socio Vivendi, con il conseguente obbligo per l’attuale Cda di procedere alle svalutazioni riportate nel resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2018".