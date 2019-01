31 gennaio 2019- 12:34 Tim: Solari (Slc Cgil), 'bene Gubitosi su futuro, Governo faccia sua parte'

Roma, 31 gen. (AdnKronos) - "L’Ad di Tim, Luigi Gubitosi pone finalmente l’accento sui nodi veri del futuro dell’azienda. Il rilancio di Tim nel ruolo di azienda strategica per il Paese è l’unica strada possibile e passa inevitabilmente anche dalla valorizzazione del lavoro". Ad affermarlo in una nota è il segretario generale della Slc Cgil, Fabrizio Solari commentando le dichiarazioni di Gubitosi."Siamo pronti a lavorare in questa direzione, ma va detto che è necessario anche un impegno forte del Governo dal quale aspettiamo da mesi una posizione definita", conclude.