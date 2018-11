2 novembre 2018- 14:43 Tim: Sparkle si aggiudica premi al Mef18 (2)

(AdnKronos) - I PoC Awards del MEF premiano i Proof of Concept che dimostrano la capacità di orchestrare servizi dinamici attraverso reti automatizzate, virtualizzate e interconnesse in conformità con gli standard MEF 3.0. I vincitori dei PoC sono stati selezionati da una giuria di analisti delle più importanti società di ricerca e consulenza globali e sono stati annunciati durante una cerimonia tenutasi a Los Angeles, in California, la sera del 31 ottobre."Siamo orgogliosi di questi riconoscimenti che confermano il ruolo di primo piano di Sparkle nell’offerta di servizi innovativi, abilitati dalle tecnologie e architetture SDN, NFV, LSO e Blockchain", sottolinea l’Ad Riccardo Delleani. "Sparkle continua a contribuire in modo determinante nello sviluppo di standard che facilitano l’interoperabilità e migliorano l’offerta di servizi automatizzati end to end", aggiunge.Sparkle è membro MEF dal 2011. Da allora, l'operatore è stato un pioniere e promotore nell'adozione delle linee guida MEF, diventando il primo fornitore di servizi nella regione EMEA a conseguire certificazioni CE 1.0 e CE 2.0 per i servizi di accesso e il primo operatore europeo a ricevere la certificazione MEF 100G Carrier Ethernet 2.0 per i servizi E-Line (EPL & EVPL), distinguendosi inoltre come uno dei principali promotori dell'architettura MEF LSO dal 2015 con l'introduzione di un Service Orchestrator per servizi Carrier Ethernet on-demand. Questi premi fanno seguito ai riconoscimenti ottenuti da Sparkle nel 2017 per Enterprise Application of the year for Media, nel 2016 per LSO Leadership Worldwide e Third Network Proof of Concept Innovation e quelli ricevuti nel 2015 per Best Service Innovation-EMEA e Best Enterprise Application.