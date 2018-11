20 novembre 2018- 11:49 Tim: Starace, penso alla fine ci sarà intesa tra azionisti, il resto sono illazioni

Milano, 20 gen. (AdnKronos) - "Ora come ora dobbiamo rispettare gli esiti di questa saga infinita. Penso che alla fine ci sarà un certa intesa tra azionisti e un po' di pace nel Paese. Tutto il resto sono illazioni, speculazioni, polemiche e discussioni nelle quali non vogliamo entrare. Telecom è una società quota in borsa, parlarne non aiuta nessuno". Così l'ad di Enel, Francesco Starace, rispondendo, nel corso della presentazione del piano, agli analisti che gli chiedevano circa l'ipotesi della nascita di una società delle reti tlc con Tim e Open Fiber.