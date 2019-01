22 gennaio 2019- 17:40 Tim: Vivendi, anche Ceo ha dubbi su separazione rete

Roma, 22 gen. (AdnKronos) - "I sindacati ieri hanno affermato che la separazione della rete fissa rappresenterebbe un disastro dal punto di vista industriale per Tim e per i suoi dipendenti. Abbiamo colto di recente che il Ceo di Telecom Italia sembra pensare che la separazione della rete di Tim non sia così semplice". Ad affermarlo è un portavoce di Vivendi.Le tattiche di Elliott, rileva, "stanno deprimendo i risultati di Tim e il valore delle azioni. Oggi il valore ha raggiunto un record negativo ed è diminuito quasi del 50% dal 4 maggio". Gli interessi di Elliott, aggiunge, "non sono allineati con quelli degli altri azionisti. Il suo collar lo protegge da qualsiasi effetto negativo e può essere esercitato a partire dal 5 febbraio. Il calo nel prezzo delle azioni genererà anche più cassa per loro".