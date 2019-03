15 marzo 2019- 16:31 Tim: Vivendi, Consob approfondisca rapporto iniziale collegio sindacale

Roma, 15 mar. (AdnKronos) - Il collegio sindacale, che "è un organo totalmente indipendente", "ha denunciato gravi irregolarità legati alla governance dell'azienda e al suo cda". Così in una nota Vivendi dopo che il Cda di Tim ieri ha respinto il rapporto del collegio sindacale. Il gruppo francese "chiede al collegio sindacale e alla Consob di esercitare i loro poteri rispettivi per approfondire i risultati del rapporto iniziale del collegio sindacale". Il rapporto complementare adottato ieri dal Cda in vista dell'Assemblea degli azionisti del 29 marzo, sottolinea Vivendi, "ha in effetti omesso di evocare alcuni errori gravi da parte del presidente e del amministratore referente che non hanno informato i consiglieri nello stesso modo e sono stati chiaramente selettivi nelle loro interazioni con i membri del Cda".