15 marzo 2019- 16:49 Tim: Vivendi, Consob approfondisca rapporto iniziale collegio sindacale (2)

(AdnKronos) - Per Vivendi "diverse questioni restano senza risposte" legate alla Governance di Tim. "Perché il presidente ha organizzato al riunione preparatoria alla revoca di Amos Genish con l'unica partecipazione dei dieci membri del Cda designati da Elliott?" ; "come è stato ampiamento riportato dalla stampa italiana, perché una riunione preparatoria al cda del 18 novembre 2018 si è svolta in presenza dei soli dieci membri del Cda nominati da Elliott?"; "il presidente è stato in contatto con dei rappresentanti di Elliott prima e dopo le riunioni del Cda del 13 e del 18 novembre?" ; "quale è stato il contenuto delle discussioni che hanno avuto luogo tra il presidente e il rappresentante almeno un azionista di minoranza il 12 novembre 2018?" ; "quali sono stati i criteri ritenuti per la scelta del consigliere giuridico su una decisione così importante come la revoca del Ceo, mentre questo consigliere notoriamente aveva assistito Elliott nel passato e citato in giudizio Telecom Italia qualche mese fa?"Ma non solo. Vivendi chiede ancora: "Il presidente crede ancora di avere la fiducia dei membri di minoranza del Cda, del collegio sindacale e del mercato? il presidente ha pensato a dimettersi dal Cda, visto i mancamenti gravi alle sue funzioni che emergono dal rapporto del collegio sindacale?".