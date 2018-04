19 aprile 2018- 17:29 Tim: Vivendi, Elliott vuole smantellare, noi progetto lungo termine

Roma, 19 apr. (AdnKronos) - Continua il braccio di ferro tra il fondo Elliott e Vivendi intorno a Telecom Italia. Il gruppo francese, nel corso della sua Assemblea degli azionisti che si è svolta a Parigi, ribadisce di essere "un'azionista di lungo termine" e il suo obiettivo è di fare "aumentare significativamente il valore di Telecom Italia nell'interesse degli azionisti, del Paese e degli Italiani. Roma - sottolinea il Ceo di Vivendi Arnaud de Puyfontaine nel corso del suo intervento- non si è costruito in un girono: noi abbiamo il tempo e la determinazione necessaria per riuscire".E de Puyfontaine risponde agli 'attacchi' di Elliott difendendo la strategia del gruppo francese: "recentemente l'arrivo di un fondo attivista nel capitale sociale di Telecom Italia - sottolinea il Ceo- ha fatto versare fiumi di inchiostro nel contesto attuale italiano. Partigiani di uno smantellamento di Telecom Italia, questo attore contesta il ruolo di Vivendi sulla base di un'analisi errata, di un controsenso totale rispetto alla realtà attuale della società" rileva de Puyfontaine sottolineando che Vivendi ha un "progetto industriale di lungo termine" per Tim. Anche Vincent Bolloré, il presidente del Consiglio di sorveglianza del gruppo che al termine dell'Assemblea ha lasciato l'incarico al figlio Yannick, difende gli investimenti del gruppo in Italia. "In questo momento -spiega Bolloré nel corso del suo intervento- gli investimenti in Italia fanno gridare. Ma come si dice a casa nostra: è alla fine della fiera che si contano gli animali. Ho avuto la stessa storia tanti anni fa, quando sono entrato nel capitale di Mediobanca. Alla fine ci furono benefici, dividendi regolari e abbiamo contribuito alla stabilità di Mediobanca. Penso che alla fine tutto ciò fa parte delle cose della vita: bisogna essere coraggiosi", rileva il finanziere bretone sottolineando che il gruppo Bolloré "ha portato a Vivendi una visione di lungo termine che gli permette di fare passi avanti".