19 aprile 2018- 17:29 Tim: Vivendi, Elliott vuole smantellare, noi progetto lungo termine (2)

(AdnKronos) - In Italia, rileva de Puyfontaine, Vivendi "prosegue un progetto strategico e industriale con l'obiettivo di produrre e distribuire in Europa del Sud dei contenuti latini a forte valore aggiunto. Il mercato italiano ha un forte potenziale". Progressivamente, aggiunge, "abbiamo preso una partecipazione del 23,9% in Tim, l'operatore storico del Paese. Dopo essere stato uno degli operatori tlc più performanti in Europa a poco a poco è stato superato dai concorrenti europei".Da due anni, rileva de Puyfontaine, in quanto "primi azionisti di Telecom Italia contribuiamo a ricostruire le fondamenta di Tim e puntiamo a far ritrovare al gruppo un livello di performance elevato", sottolinea il ceo di Vivendi. Nel 2017 Tim, osserva, "ha registrato eccellenti risultati e un'ottima performance. Il fatturato è cresciuto del 2,7% e l'ebitda del 4,8%. Nel 2018 la performance in borsa di Tim è superiore a quella registrata dai suoi concorrenti europei". Il piano strategico 2018-20, aggiunge il Ceo di Vivendi, "è stato approvato all'unanimità dal cda di Telecom Italia e noi lo sosteniamo". Per Tim, Vivendi "ha una visione industriale e di lungo termine".