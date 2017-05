TIM: VIVENDI, NUOVO CDA PER ACCELERARE SVILUPPO LUNGO TERMINE

Roma, 5 mag. (AdnKronos) - Il nuovo cda di Tim "raggruppa una diversità di competenze riconosciute e costituisce un'opportunità preziosa per proseguire lo sviluppo della strategia dell'azienda italiana e per la sua capacità a rilevare le sfide dei prossimi anni e mesi". Così Vivendi prendendo atto "con soddisfazione" della nuova nomina del Cda di Telecom Italia avvenuta ieri all'Assemblea degli azionisti. Il nuovo cda di Tim, rileva il gruppo francese in una nota, è costituito di 15 membri: 10 membri indipendenti. Tre componenti (Arnaud de Puyfontaine, Hervé Philippe, Frédéric Crépin) rappresentano Vivendi, prio azionista di Telecom Italia mentre altri due (Giuseppe Recchi e Flavio Cattaneo) "assicurano la continuità e la governance" dell'operatore tlc italiano.Il Cda che si è svolto oggi, precisa Vivendi, si è occupato essenzialmente del rinnovo delle deleghe necessarie al buon funzionamento della società, senza procedere a cambiamenti e in attesa dell'autorizzazione della Commissione Ue per quanto riguarda la normativa antitrust. Vivendi, conclude il gruppo francese, "ribadisce il suo impegno di lungo termine nei confronti di Telecom Italia e la sua volontà a creare un valore significato per i clienti, i dipendenti e gli azionisti dell'operatore tlc".