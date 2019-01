31 gennaio 2019- 13:46 **Tim: Vivendi, opportunistico approccio Elliott, no piano industriale**

Roma, 31 gen. (AdnKronos) - "Elliott si sta comportando come un investitore puramente finanziario, con un approccio opportunistico per trarre vantaggio dalla caduta del 45% del valore delle azioni". Così all'Adnkronos un portavoce di Vivendi dopo che Elliott ha aumentato la propria partecipazione in Tim portandola al 9,4% del capitale dal precedente 8,84%. "Il prezzo delle azioni - rileva il portavoce di Vivendi- è attualmente così basso a causa della disastrosa governance a partire dal 4 maggio. Al momento, non esiste alcun piano industriale".