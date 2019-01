14 gennaio 2019- 15:53 Tim: Vivendi, tattiche Elliott pesano negativamente su risultati

Roma, 14 gen. (AdnKronos) - Le tattiche dei consiglieri di amministrazione di Elliott "volte a perdere tempo stanno influenzando negativamente, di giorno in giorno, i risultati finanziari di TIM, come si evince, purtroppo, dal calo del prezzo del titolo di oltre il 40% dallo scorso 4 maggio". E' quanto dichiara Vivendi in una nota. "Queste tattiche - attacca il gruppo - costituiscono una vera e propria negazione della democrazia degli azionisti e sono in contrasto con i più basilari e fondamentali principi di una buona corporate governance".