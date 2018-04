30 aprile 2018- 14:32 T.Imerese: Musumeci, dopo Finanziaria incontro al Mise

Palermo, 30 apr. (AdnKronos) - "Il governo regionale sta già seguendo la vicenda relativa alla Blutec. Insieme all’assessore alle Attività produttive ho incontrato i vertici dell’azienda di Termini Imerese e apprezziamo l’impegno del mondo sindacale affinché venga trovata una soluzione". A dirlo è il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, che assicura: "Subito dopo l’approvazione della legge Finanziaria e del Bilancio, ci faremo promotori di un incontro al ministero dello Sviluppo economico per tentare di trovare una risposta concreta per i lavoratori e per il rilancio del sito".