T.IMERESE: RINVIATO INCONTRO SU VERTENZA BLUTEC, SINDACO 'PRONTI A PROTESTA'

2 febbraio 2018- 18:35

Palermo, 2 feb. (AdnKronos) - Rinviato a "data da destinarsi" il tavolo tecnico convocato il prossimo 7 febbraio alle 11 nello stabilimento Blutec di Termini Imerese, nel Palermitano. A renderlo noto è il sindaco Francesco Giunta, che esprime "profonda preoccupazione" per "questi frequenti, quanto incomprensibili, rinvii che oramai si protraggono dal luglio del 2017". Il primo cittadino ha inviato una lettera al ministero dello Sviluppo economico e, per conoscenza, alle parti sociali interessate, sottolineando la necessità di un intervento del Governo nazionale e spiegando che senza una soluzione alla vertenza la città è pronta a scendere in piazza. Durante l'ultimo vertice al Mise dello scorso luglio si era concordato di riaggiornare i lavori in autunno per acquisire i dati sullo stato di avanzamento del piano di reindustrializazione dell'area del Palermitano. Lo scorso 27 novembre, in assenza dell'attesa convocazione, il primo cittadino ha scritto una nota al Mise sollecitando l'incontro. "Nel mese di dicembre - ricorda il sindaco -, non avendo ricevuto alcun riscontro alla nota ho contattato per le vie brevi il responsabile della gestione operativa del ministero. A distanza, oramai di mesi, quando sembrava che il tanto auspicato incontro relativo alle evoluzioni della crisi fosse, finalmente, stato convocato, giunge sulla testa delle parti sociali, le Istituzioni e in particolare dei lavoratori, l’ennesima tegola di un rinvio inspiegabile". La motivazione alla base del nuovo nulla di fatto, spiega Giunta, è quella di "ulteriori approfondimenti".