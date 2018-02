T.IMERESE: RINVIATO INCONTRO SU VERTENZA BLUTEC, SINDACO 'PRONTI A PROTESTA' (2)

2 febbraio 2018- 18:35

(AdnKronos) - "E’ del tutto palese che a un’intera Comunità composta da migliaia di famiglie le quali confidano, dopo anni di incertezze, in una risoluzione positiva della vertenza - dice adesso il sindaco -, non si possono giustificare in termini così generici ulteriori ed infiniti rinvii a data da destinarsi". "Termini Imerese non intende, in alcun modo, continuare ad accettare un approccio che ad oggi sembra non aver portato a nulla di concreto" conclude Giunta, per il quale "la risposta definitiva alle innumerevoli e conseguenti problematiche" deve essere fornita dal Governo nazionale e, in particolare, dall’unità Gestione vertenze imprese in crisi. "Restiamo in attesa di cortese ed urgente cenno di riscontro, riservandoci sin d’ora, in mancanza di segnali, di intraprendere ogni utile iniziativa di protesta a sostegno del legittimo diritto di ogni lavoratore a poter contare su una occupazione sicura" conclude il sindaco.