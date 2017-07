T.IMERESE: SLITTA VERTICE BLUTEC AL MISE, SINDACO 'NON TOLLEREREMO ALTRI RINVII'

7 luglio 2017- 18:46

Palermo, 7 lug. (AdnKronos) - Slitta al 19 luglio il vertice al ministero per lo Sviluppo economico, in programma per oggi, con i sindacati e Blutec, la società che ha riaperto la fabbrica ex Fiat a Termini Imerese sui progetti di rilancio del polo industriale. Intanto, la società del gruppo Metec Stola per il 13 luglio ha convocato una riunione con i lavoratori nello stabilimento del Palermitano con l’ad di Blutec, Domenico Cursi, per discutere i dettagli del piano produttivo e delineare il futuro della fabbrica. "Non saranno tollerati ulteriori rinvii - dice il sindaco di Termini Imerese, Francesco Giunta -. Ci auguriamo che il prossimo 19 luglio la Blutec confermi gli accordi con Fiat per il Doblò e con Poste italiane per il motore elettrico a tre ruote". Per il primo cittadino servono "risposte concrete e in tempi brevi per gli oltre 570 operai in cassa integrazione e per le loro famiglie, per non parlare dell’indotto ex Fiat (circa 300), in attesa ancora del rinnovo del paracadute sociale sia per il futuro occupazionale legato al rilancio delle aziende, alcune delle quali, a seguito della chiusura della casa automobilistica torinese, hanno chiuso i battenti. Non dimentichiamo - dice Giunta - il drammatico momento che vivono gli operai interinali che attendono ancora il pagamento della cassa integrazione dello scorso anno e che, a oggi, non usufruiscono più del rinnovo. L'area industriale di Termini Imerese deve ripartire dopo anni di crisi - conclude il sindaco - e per questo motivo chiederemo risposte immediate e concrete alla Blutec".