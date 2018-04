30 aprile 2018- 14:21 T.Imerese: Varchi (Fdi), sto con i lavoratori Blutec

Palermo, 30 apr. (AdnKronos) - “Senza se e senza ma, sto con i lavoratori della Blutec di Termini Imerese che oggi hanno occupato pacificamente il Palazzo comunale per chiedere di essere ricevuti in Prefettura e al Ministero dello Sviluppo Economico. Conosco personalmente le storie di molti fra loro e chiedo con forza che non siano le vittime sacrificali di un gioco al massacro, fra le industrie che da anni si giocano l’egemonia sulla zona industriale termitana". Così, Carolina Varchi (FdI). "Dei proclami che Renzi venne a fare qualche anno fa non è rimasto nulla. La politica non si intesti più battaglie che non può combattere. Spero che il presidente Musumeci porti questo grido d’aiuto dei siciliani al tavolo dell’esecutivo nazionale. Fratelli d’Italia intende collaborare affinché si instauri un confronto operativo da cui dipenderanno le sorti dei lavoratori e delle loro famiglie”, dice.