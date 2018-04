28 aprile 2018- 08:53 Tir si ribalta sull'A1: 7 km di coda

Roma, 28 apr. (AdnKronos) - Traffico in tilt sulla A1 Milano-Napoli. Intorno alle 6.30 di questa mattina, nel tratto tra il bivio con la Diramazione Roma sud e Valmontone, in direzione di Napoli, è avvenuto un incidente autonomo di un mezzo pesante che, ribaltandosi, ha perso parte del carico, costituito da bobine plastiche. Lo comunica Autostrade per l'Italia, precisando che al momento il traffico scorre sulla sola corsia di sorpasso e si registrano sette chilometri di coda. Per gli utenti diretti dalla Diramazione Roma sud verso Napoli, la Società consiglia di uscire a San Cesareo per poi riprendere l 'A1 a Valmontone, dopo aver percorso la SS Casilina. Sul luogo dell'incidente, avvenuto al km 585, sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale, i soccorsi sanitari e meccanici oltre al personale della Direzione di Tronco di Fiano Romano.