17 gennaio 2019- 16:59 Tirrenia: Federmar, assurde dichiarazioni Toninelli su monopolio

Roma, 17 gen. (AdnKronos) - Sono "assurde le affermazioni del ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, rese oggi a Cagliari sulla Tirrenia ed il monopolio di questa compagnia di navigazione". A dichiararlo è il segretario generale della Federmar/Cisal, Alessandro Pico. “Tali affermazioni - dice - non hanno motivo di essere prese in considerazione, in quanto un vero monopolio di Tirrenia non esiste! Questi soldi servono esclusivamente per dare quella giusta continuità territoriale che, nei periodi di cosiddetta bassa stagione, non permetterebbero a nessun mezzo di locomozione di poter raggiungere la Sardegna”. "Domani - annuncia Pico - faremo una richiesta formale a questo (cosiddetto) Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, affinché possa sedersi al tavolo con noi e discutere esattamente a che condizioni intenda portare avanti le eventuali dismissioni - nel luglio 2020 - della Compagnia Italiana di Navigazione che in questi 70 anni di Repubblica ha onorato, nel bene e nel miglior modo possibile, quelle che sono le esigenze del Popolo della Sardegna. Naturalmente, se Toninelli non convocherà l’organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa dei lavoratori della Tirrenia dovrà aspettarsi quanto meno e quanto prima il blocco totale dei collegamenti con la Sardegna". ”Intendo aggiungere – ha proseguito Pico – che queste dichiarazioni di Toninelli sembrano il frutto infausto di quanto possa essere un Potere politico asservito al Potere economico , è assurdo , ma queste sue dichiarazioni sono quasi di parte a un certo tipo di armatori che sfruttano lavoratori extracomunitari usufruendo inoltre di leggi che favoriscono gli stessi ad avere il totale, totale ,totale sgravio del costo del lavoro. Se cosi fosse – aggiunge – allora Toninelli & C. si preparino ad aggiungere altri 5000 ex lavoratori negli aventi diritto al reddito di cittadinanza".