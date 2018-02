TIRRENIA: NAVE SHARDEN URTA CONTRO BANCHINA A GENOVA

14 febbraio 2018- 18:28

Roma, 14 feb. (AdnKronos) - Questa mattina, intorno alle 8, durante la manovra di evoluzione per l’ormeggio a Genova, la nave Sharden, partita ieri sera da Porto Torres, ha urtato leggermente la banchina, riportando dei danni. Le cause dell’urto sono ancora in fase di accertamento. A comunicarlo è Tirrenia in una nota. Dopo aver riscontrato che non era stato causato alcun danno ai passeggeri e all’equipaggio, una volta completato l’ormeggio in sicurezza il personale della nave si è subito adoperato per le consuete operazioni di sbarco. Tirrenia ha provveduto immediatamente ad avvisare dei fatti accaduti le autorità preposte. Già da oggi sono cominciati i lavori di riparazione alla nave, che nel giro di pochi giorni sarà di nuovo operativa. Nel frattempo la Sharden sarà sostituita dalla nave Janas, che stasera sarà sulla linea Genova-Porto Torres.