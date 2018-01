TIRRENIA: RAFFORZA TRASPORTO MERCI DA E PER SARDEGNA

29 gennaio 2018- 17:26

Roma, 29 gen. (AdnKronos) - Tirrenia rafforza il trasporto merci da e per la Sardegna. La Compagnia, a partire da oggi, 29 gennaio, inserirà un’ulteriore nave cargo dedicata esclusivamente al settore merci, che garantirà ancora più corse sulle linee Olbia-Civitavecchia e Cagliari-Civitavecchia, due tratte fondamentali per l’intero comparto nell’Isola. Una scelta che Onorato Armatori ha fatto, si legge nella nota, "per fornire un ulteriore servizio agli autotrasportatori, e che conferma il grande sforzo profuso in questo periodo dal Gruppo, con investimenti di grande rilevanza che proseguiranno per tutto il 2018".L’inserimento di una nuova unità è la diretta conseguenza del rapporto di grande fiducia e collaborazione che da sempre il gruppo mantiene con il mondo dell’autotrasporto, a cui viene rivolta sempre la massima attenzione, con una qualità del servizio determinata dalla frequenza delle corse, ponderata per venire incontro alle necessità dei clienti, e navi dedicate proprio a questa tipologia di trasporto, offrendo una capacità di carico complessiva settimanale pari a 162.500 metri lineari, ovvero 12.500 veicoli commerciali.