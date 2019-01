18 gennaio 2019- 12:18 Tirrenia: Toninelli, 'vergognosi prezzi traghetti, in 2020 nuova gara'

Roma, 18 gen. (AdnKronos) - "Non possiamo più tollerare che Tirrenia, forte della solita convenzione sottoscritta con i governi precedenti e totalmente sbilanciata a suo favore, continui a tutelare soltanto i propri interessi grazie a un regime di monopolio di fatto che va scardinato, con dei prezzi dei traghetti che, soprattutto in certi periodi dell’anno, raggiungono livelli vergognosi". E' il nuovo affondo che giunge dal ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, in un post sul Blog delle Stelle. "Da una parte, ribadisco - prosegue Toninelli - che nell’estate 2020, alla scadenza della convenzione, ci sarà una nuova gara e chi la vincerà dovrà rispettare l’interesse pubblico e badare all’utilità sociale. E non potrà preoccuparsi solo dei propri profitti. Verrà infatti scritto un bando che metterà al centro i cittadini sardi e non gli interessi di una compagnia che ha preso tantissimi soldi pubblici e ha speculato sulle tariffe. In più, la continuità territoriale dovrà riguardare pure le merci, perché il sistema economico dell’isola è stato finora troppo penalizzato". "Dall’altra parte, però, il MoVimento 5 Stelle ha una proposta di legge a firma dei deputati Marino e Deiana che modificherà alla radice l’assetto della continuità marittima: nel testo - spiega il ministro - intanto si ristabilisce la giusta concorrenza tra vettori; sarà poi la Regione, e non lo Stato, a presiedere la conferenza dei servizi che stabilirà rotte e frequenze. Infine, la legge Marino-Deiana, pur non potendo prevedere la tariffa unica a causa dei divieti Ue, estende i vantaggi della convenzione ai parenti dei residenti entro il primo grado e agli studenti. Una vera rivoluzione".