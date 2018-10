17 ottobre 2018- 18:22 Tirreno Power: accordo con Vernazza Autogru, nasce cittadella a Vado Ligure (2)

(AdnKronos) - Questo accordo fa seguito a quello firmato alcune settimane fa da Tirreno Power con il polo savonese dell’Università di Genova grazie al quale vengono messi a disposizione spazi per aule e laboratori, permettendo all’Ateneo di trasferire all’interno del sito di Vado Ligure attività scientifiche di didattica e sperimentazione.Tirreno Power a Vado Ligure ha in funzione una centrale per la produzione di energia elettrica alimentata a gas naturale da 800 MW e ha reso disponibili le aree precedentemente utilizzate per la produzione a carbone. I gruppi a carbone sono stati oggetto di sequestro nel 2014 e in seguito, nel 2016, l’azienda ha deciso di procedere alla loro chiusura definitiva. A causa del sequestro circa 180 lavoratori della centrale e centinaia dell’indotto rimasero improvvisamente senza un luogo in cui lavorare. Per ridurre l’impatto sociale l’azienda avviò di concerto con i sindacati un articolato programma innovativo per il settore elettrico in Italia.Il piano aveva l’obiettivo di offrire a tutti i lavoratori una soluzione attraverso ricollocamento, formazione, incentivazione e reindustrualizzazione del sito finalizzata a creare nuova occupazione. Con l’accordo firmato oggi Vernazza assumerà gli ultimi lavoratori della centrale che non avevano trovato una collocazione.