24 aprile 2018- 13:06 Titoli Stato: collocati 3,7 mld ctz e btp indicizzati

Roma, 24 apr. (AdnKronos) - Il Tesoro ha collocato complessivamente oltre 3,75 miliardi di ctz e btp indicizzati nelle aste odierne. Per i ctz a 24 mesi, a fronte di un importo offerto massimo offerto di 2 miliardi e a una richiesta di oltre 3,165 miliardi euro, sono stati assegnati 2 miliardi di euro, con un rendimento lordo a -0,275% con una flessione di 5 punti base. Per i bpt indicizzati all'1,30% a 10 anni, a fronte di un importo massimo offerto di 1,75 miliardi, la richiesta è stata di 1,671 miliardi e sono stati assegnati 1,598 miliardi. Il rendimento è allo 0,47% con una flessione di 43 punti base. Inoltre, per i btp indicizzati all'1,25% a 15 anni, a fronte di un importo massimo offerto di 1,75 miliardi, la richiesta è stata di 1,141 miliardi e l'importo assegnato è stato pari a 590,2 milioni. Il rendimento lordo è allo 0,76%.