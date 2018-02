TITOLI STATO: COLLOCATI BTP A 3, 7 E 30 ANNI PER 7,67 MLD

13 febbraio 2018- 12:34

Roma, 13 feb. (AdnKronos) - Collocati Btp a 3 anni (con scadenza 15 ottobre 2020), a 7 anni (con scadenza 15 novembre 2024) e a 30 anni (scadenza 1 marzo 2048) per oltre 7,67 miliardi di euro. Per i Btp a 3 anni il rendimento medio è 0,05%, l'importo richiesto è stato pari a 4,132 mld, con un rapporto di copertura pari a 1,65. Per quanto riguarda i Btp a 7 anni il rendimento medio è stato dell'1,43%, il rapporto di copertura pari a 1,37. L'importo richiesto è stato pari a 4,017 mld mentre quello assegnato è stato pari a 2,927 mld.Per i btp a 30 anni l'importo assegnato è stato pari a 2,25 mld mentre la domanda è stata pari a 2,996 mld. Il rapporto di copertura è all'1,33 mentre il rendimento lordo è stato pari al 3,16%.